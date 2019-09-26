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Россия перебазировала истребители Северного флота в оккупированный Крым для учений

Россия перебазировала истребители Северного флота в оккупированный Крым для учений

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Личный состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в аннексированный Крым для проведения учений, сообщила 25 сентября пресс-служба Минобороны России, передает УНН.

По сообщению, программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец.

Ранее в аннексированном Крыму три тысячи военнослужащих Черноморского флота России приняли участие в тактических учениях на полигоне Опук.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, одобренная 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыму, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает российское военное присутствие в Черном и Азовском морях, растет.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Крым, оккупация, учения, военные, резолюция
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