Новости: Криминал и ЧП
Четверг, 26 сентября 2019, 08:35 • Юлия Шрамко • 4215
Угарным газом во Львове отравились два человека
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В квартире в доме во Львове отравились угарным газом два человека, их госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Инцидент произошел 26 сентября в 3:43 по адресу улица Театральная, 7.
"Отравились, вероятно, угарным газом два человека (жители квартиры) 1990 года рождения. Пострадавшие госпитализированы во Львовскую ОКБ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращено газоснабжение в квартиру.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в июне в Харькове от отравления угарным газом погибла женщина.
Источник: УНН