Угарным газом во Львове отравились два человека

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В квартире в доме во Львове отравились угарным газом два человека, их госпитализировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Инцидент произошел 26 сентября в 3:43 по адресу улица Театральная, 7.

"Отравились, вероятно, угарным газом два человека (жители квартиры) 1990 года рождения. Пострадавшие госпитализированы во Львовскую ОКБ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, квартира оборудована ПГ-4 и газовой колонкой. Работниками ПАО "Львовгаз" временно прекращено газоснабжение в квартиру.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в июне в Харькове от отравления угарным газом погибла женщина.