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Женщину в Полтавской области насмерть сбил поезд

Женщину в Полтавской области насмерть сбил поезд

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Женщину в Полтавской области смертельно травмировал грузовой поезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"25 сентября вблизи села Ковалевка Полтавского района, на перегоне "Свинковка - Божково", грузовым поездом №2154 сообщением "Харьков - Полтава", была смертельно травмирована женщина 1996 года рождения", - сообщили в управлении.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Задержки движения поезда не было.

Напомним, недавно в Киевской области грузовой поезд сбил мужчину.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, ЧП, поезд, смерть
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