В Украине хотят для "ветеранских пространств" использовать трастовый фонд НАТО

КИЕВ. 26 сентября. УНН. "Ветеранское пространство" должно стать практическим инструментом реализации второго этапа деятельности трастового фонда НАТО по созданию системы перехода с военной карьеры на профессиональную и гражданскую в Украине. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда во время своего выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

"Ветеранские пространства", которые будут работать в каждой области, позволят оказывать помощь по принципу "равный-равному", они станут "Единым окном" ветеранских услуг, в том числе и в отношении образования, переподготовки, трудоустройства. Какие услуги будут предоставлять гостям, какие проблемы решать, а какие - и это важно - предупреждать", - отметила министр.

По ее убеждению, введение второго этапа деятельности трастового фонда совместно с Минветеранов поможет создать целостную национальную систему социальной адаптации ветеранов и военных, увольняемых со службы, привлекая соответствующие организации к совместной деятельности в этом направлении.

"Платформа должна объединить государственные структуры, общественные организации, учебные заведения и частный сектор. И все это сможет работать на единой платформе "Ветеранское пространство" и где получать необходимые услуги и сервисы смогут не только сами ветераны и военнослужащие, но и члены их семей", - заявила Коляда.

Деятельность трастового фонда направлена на то, чтобы помочь военнослужащим, ветеранам перейти от военной карьеры к гражданской, вернуться к гражданской жизни после войны. Во время первого этапа работы Фонда почти 12 тысяч военных и членов их семей получили возможность пройти необходимую переподготовку. Между тем в Украине уже насчитывается более 380 тысяч участников боевых действий, поэтому продолжение деятельности фонда в Украине является необходимым, указали в Минветеранов.

Напомним, Президент Зеленский пообещал в ближайшее время закон о статусе ветерана.