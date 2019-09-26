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Легковушка столкнулась с грузовиком во Львовской области, есть погибший

Легковушка столкнулась с грузовиком во Львовской области, есть погибший

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате столкновения с грузовиком Volvo во Львовской области погиб водитель Skoda. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Skoda Octavia, которым управлял 38-летний местный житель, и грузовик Volvo под управлением 28-летнего жителя Ровенской области.

"В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия", - указали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Украине в этом году произошло более 100 тысяч ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, смерть
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