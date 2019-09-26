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Правительство Германии: Украина оказана помощь почти на 1,4 млрд евро

Правительство Германии: Украина оказана помощь почти на 1,4 млрд евро

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Германия с начала конфликта на востоке Украины оказала стране финансовую помощь почти на 1,4 млрд евро. В частности, лишь на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро, сообщает агентство Spiegel в четверг, 26 сентября, со ссылкой на данные правительства ФРГ, пишет УНН.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта. ФРГ — третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но “ничего не предпринимает”, говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.

Как писал УНН, немецкие СМИ отреагировали на расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и отметили реплики, где высказывалась критика в сторону немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
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