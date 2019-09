Демократы США попросили расследовать задержку военной помощи Украине

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в оказании США военной помощи Украине. Об этом сенатор Дик Дурбин сообщил в своем Twitter, передает УНН.

“Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома”, — написал Дурбин.

Он также опубликовал копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон уведомил комиссию конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

“Однако по неизвестным причинам этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатскую комиссию уведомили, что средства не поступили по неопределенным причинам”, — говорится в письме.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil