Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 сентября 2019 10:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5415
Версия для печати

Демократы США попросили расследовать задержку военной помощи Украине

Демократы США попросили расследовать задержку военной помощи Украине

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в оказании США военной помощи Украине. Об этом сенатор Дик Дурбин сообщил в своем Twitter, передает УНН.

“Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома”, — написал Дурбин.

Он также опубликовал копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон уведомил комиссию конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

“Однако по неизвестным причинам этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатскую комиссию уведомили, что средства не поступили по неопределенным причинам”, — говорится в письме.

Как писал УНН, текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, поднял тревогу из беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, рассекречен.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Пентагон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.