В Киевской области двое полицейских поймали на взятке в 20 тысяч гривен

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киевской области задержали двух сотрудников полиции при получении 20 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

“Прокуратурой Киевской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве при оперативном сопровождении СБУ в Киеве и Киевской области, задержаны двое оперативных работников Броварского отдела полиции, которые искусственно создавали доказательства виновности лица в совершении преступления в сфере оборота наркотических средств, требовали и получили от него 20 тыс грн неправомерной выгоды, чтобы оставить этот факт “без фиксации”, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им готовится уведомление о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.

Проверяется Информция о причастности указанных полицейских к совершению других аналогичных уголовных правонарушений.

Напомним, следователи ГБР задержали участковых офицеров Оболонского райуправления и оперуполномоченного Соломенского райуправления полиции в Киеве по факту вымогательства средств от задержанной гражданки.