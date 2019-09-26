Настоятеля российской Свято-Троицкой обители милосердия обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Следствие обвиняет арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Ленинского районного суда, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Органами следствия он (Стремский) обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „б“ четвертой части статьи 131 („Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста“), частью три статьи 135 („Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц“) и статьей 156 („Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“) УК РФ”, — сказано в сообщении.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области третий день воздерживается от комментариев по данной теме. Заседание суда, на котором избрана мера пресечения для Стремского, его дочери и ее супруга в виде заключения под стражу до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) “протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия”.

Как сообщал УНН, в Польше изнасиловали 13-месячную девочку.