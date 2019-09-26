Регистрация | Вход |
USD: 24,21 -0,1177  EUR: 26,64 -0,0857 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 сентября 2019 10:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Бюджет недополучил 60 млрд грн в связи с укреплением национальной валюты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
1065
Версия для печати

В Киевской области столкнулись легковушка и фура, есть погибший

В Киевской области столкнулись легковушка и фура, есть погибший

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киевской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 25 сентября, в 21:00, на пульт связи аварийно-спасательного отряда специального назначения города Белая Церковь поступило сообщение о том, что на трассе Белая Церковь-Узин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По прибытию спасатели обнаружили лобовое столкновение легковушки Mercedes Benz Vito и фуры DAF.

“Спасатели с помощью механизированного инструмента провели деблокирование пострадавшего из-под обломков искореженного автомобиля и передали его сотрудникам экстренной медицинской помощи”, — сообщили в пресс-службе.

Также было проведено деблокирование тела погибшего, фельдшером-спасателем была оказана медицинская помощь его родным.

Напомним, в результате столкновения с грузовиком Volvo во Львовской области погиб водитель Skoda.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, гибель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.