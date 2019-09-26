В Киевской области столкнулись легковушка и фура, есть погибший

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киевской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 25 сентября, в 21:00, на пульт связи аварийно-спасательного отряда специального назначения города Белая Церковь поступило сообщение о том, что на трассе Белая Церковь-Узин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По прибытию спасатели обнаружили лобовое столкновение легковушки Mercedes Benz Vito и фуры DAF.

“Спасатели с помощью механизированного инструмента провели деблокирование пострадавшего из-под обломков искореженного автомобиля и передали его сотрудникам экстренной медицинской помощи”, — сообщили в пресс-службе.

Также было проведено деблокирование тела погибшего, фельдшером-спасателем была оказана медицинская помощь его родным.

Напомним, в результате столкновения с грузовиком Volvo во Львовской области погиб водитель Skoda.