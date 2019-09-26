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В РФ уточнили детали о экстренной посадке Boeing в Барнауле

В РФ уточнили детали о экстренной посадке Boeing в Барнауле

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Госпитализация после жесткой посадки Boeing в Барнауле нужна одному человеку, сообщил в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Обратилось за медпомощью 49 человек, всего было зарегистрировано 7 бригад скорой помощи — к ним обратились 25 человек. Потребовали диагностики и стационарного обследования — 7, госпитализирован 1 с переломом позвоночника в горбольницу, 6 оценены как с легкой степенью тяжести — в двух случаях переломы”, — сказал Попов.

Он отметил, что основные повреждения у людей — ссадины, острая реакция на стресс, повышение артериального давления, обострение хронических заболеваний.

Жесткая посадка Boeing с возгоранием стойки шасси произошла в аэропорту Барнаула в среду в 17:21 по киевскому времени. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Ранее сообщалось ,что за медицинской помощью в результате инцидента обратились 56 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, ЧП
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