Рост строительства за восемь месяцев достиг почти 21%

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Строительная отрасль Украины продолжает ставить рекорды. Уже который месяц подряд объемы строительства растут. Так, по итогам января-августа 2019 года по сравнению с прошлогодними показателями индекс строительной продукции составил 120,8%. Об этом сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"За 8 месяцев строительные компании уже выполнили работы на 97 млрд грн., Что на 20,8% больше по сравнению с прошлогодними показателями. Лидеры - Днепропетровская, Одесская, Харьковская области и Киев", - отмечает он.

Так, в Днепропетровской области было выполнено строительных работ на 11,7 млрд грн, в Одесской - на 9,3 млрд грн, Харьковской - 8,7 млрд грн, в Киеве - на 23 млрд грн.

Строительство жилых зданий по сравнению с январем-августом прошлого года выросло на 2,1%, нежилых - на 33,8%, инженерных сооружений - на 23,9%.

Новое строительство, реконструкция и техперевооружение составляли 76,4% от общего объема произведенной продукции, капитальный и текущий ремонты - 15,4% и 8,2% соответственно.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что сейчас на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".