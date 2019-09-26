В результате ДТП неподалеку Славянска погибли 3 человека, среди них 6-летний ребенок

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Харьков-Довжанское смертельные травмы получили двое взрослых и 6-летняя девочка. Пассажиры другого автомобиля травмированы. На месте работает полиция, которая устанавливает обстоятельства аварии, пишет УНН со ссылкой на сайт полиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область.

На место были направлены следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции и следователь областного главка.

“Установлено, что водитель автомобиля „Хюндай“ не справился с управлением транспортом и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Тойота“. Водитель и пассажиры „Хюндай“ — 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь — скончались на месте. Семья жила в Славянске. Две женщины-пассажиры автомобиля „Тойота“ госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель „Тойоты“ не пострадал”, — указано в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНН, автомобиль столкнулся с грузовиком во Львовской области, есть погибший.