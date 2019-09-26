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Не надо вырывать из контекста: в правительстве объяснили слова Зеленского о Меркель

Не надо вырывать из контекста: в правительстве объяснили слова Зеленского о Меркель

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский высказывался относительно Германии в разговоре с американским лидером из-за ситуации в ПАСЕ и "Северного потока - 2". Об этом в комментарии журналистам в Киеве сказал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Президент Зеленский довольно четко объяснил смысл и контекст этих слов, разговор происходил на фоне возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, где как раз Франция и Германия играли ключевую роль в этом процессе. Это происходило вокруг процессов по "Северному потоку - 2", поэтому я бы не вырывал эти слова из контекста", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина благодарна канцлеру Ангеле Меркель и Германии в целом за поддержку, которую Украина получала с 2019 года.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Зеленским, попробовав давить на украинскую власть по расследованию дела сына своего конкурента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского. Из нее стало известно о том, что во время разговора Меркель раскритиковали.

После этого в правительстве Германии заявили, что предоставили Украине помощь почти на 1,4 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
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