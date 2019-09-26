Украина никогда не признает Крым российским - Кулеба

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина никогда не признает Крым российским и будет поднимать тему возвращения украинской территории на каждой площадке. Об этом в комментарии журналистам в Киеве сказал вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

“На каждой встрече с нашими коллегами из Евросоюза и НАТО, которые я имел с момента своего назначения, я в том числе говорил одну простую и четкую фразу: Украина никогда не признает Крым российским. Это вообще не может быть предметом переговоров”, — отметил вице-премьер.

По его словам, украинская сторона будет поднимать этот вопрос и работать с партнерами, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня и не отходил в тень.

“Крым не может быть разменной монетой. Ни один квадратный метр земли, моря, не будет отдан агрессору. Это принципиальная позиция”, — сказал он.

Как писал УНН, ранее Кулеба сообщил, что Украина не рассматривает предложения ЕС по альтернатив евроинтеграции.