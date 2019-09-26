ГПСУ: в Украину прибыли уже почти 7,5 тыс. паломников-хасидов

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украинские пограничники оформили в аэропортах более семи тысяч паломников-хасидов, которые прибывают в Украину для празднования Рош ха-Шана - иудейского Нового года. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года. В настоящее время пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 7 236 паломников", - говорится в сообщении.

Прибытия крупнейших групп хасидов ожидаются сегодня, 26 сентября, и в воскресенье - 29 сентября.

"Вместе с тем отметим, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября - сотрудники Госпогранслужбы через границу не пропустили 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета въезда в Украину еще во время предыдущего визита", - проинформировали в ГПСУ.

Напомним, что в Умани ожидают приезда около 40 тысяч паломников-хасидов, которые прибывают на празднование Рош ха-Шана. Аэропорт "Борисполь" запланировал для них 93 дополнительные авиарейсов.