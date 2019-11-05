Законопроект о демонополизации спирта забрали у комитета Гетманцева и передали Наталухе

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Верховной Раде изменился главный комитет по рассмотрению законопроекта Президента Владимира Зеленского о демонополизации спирта (№2300), сообщает УНН.

Если раньше главным был определен Комитет по вопросам финансовой политики Даниила Гетманцева, то теперь это Комитет по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи.

Причины "рокировки" пока не ясны, как и не ясны причины снятия законопроекта с сегодняшней повестки дня финансового Комитета. У Гетманцева отметили только то, что он имеет право вносить коррективы.

Между тем, у главы Комитета по вопросам экономического развития Наталухи может возникнуть конфликт интересов при рассмотрении законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли.

Как сообщалось в одной из статей, именно Наталуха совместно с министром развития экономики Тимофеем Миловановым лоббировал недавнее назначение Сергея Блескуна на должность руководителя ГП "Укрспирт", спровоцировавшее протест трудового коллектива.

"Назначение Блескуна в "Укрспирт" поддержал не только глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, но и народный депутат от СН Дмитрий Наталуха, который в 2016 году был главой Коминтерновского района Одесской области. В тот период Дмитрий Наталуха вместе с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили активно пользовались чартером, который обслуживала фирма Бориса Кауфмана ("Аеропорт Хендлінг", учредитель которой — оффшорная компания "Ейрпорт Девелопмент Солюшнз", фактически принадлежит Кауфману-Грановскому)", - говорится в материале.

Одесский бизнесмен Кауфман имел прямые отношения с Блескуном. В течение 2006-2008 годов Блескун был директором концерна "Оверлайт" (ТМ "Мягков", "Штурман", "Одесса", L'Odessika), владельцем которого был Кауфман и он же был бенефициаром "Платинум банк", в который Блескун во времена своего руководства в ГП "Укрспирт" (2015-2016 годы) направил госсредства.

Эти, а также другие связи Блескуна с водочниками и россиянами послужили поводом для трудового коллектива ГП "Укрспирт" объявить ему протест и просить Президента Зеленского вмешаться в критическую ситуацию.