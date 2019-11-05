КИЕВ. 5 ноября. УНН. В следующем году в Украине существенно возрастут выплаты на детей-сирот и лишенных родительской опеки, а также на детей с инвалидностью. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская во время презентации проекта Госбюджета-2020, передает корреспондент УНН.

"Мы хотим развивать программу помощи малообеспеченным людям, которая будет именно той программой помощи по бедности, которая с соответствующими критериями, и в ней мы увеличиваем размер выплат детям с 85% до 130%", - отметила министр.

При этом в пресс-службе Минсоцполитики уточнили, что увеличение выплат на программы по обеспечению детей является приоритетом ведомства в Бюджете 2020 года. Так, предполагается увеличить выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в семейных формах воспитания, в том числе на детей с инвалидностью на 1,5 млрд грн (рост на 48% по сравнению с 2019 годом): ребенок до 6 лет - 4 147,50 грн; от 6 до 18 лет - 5545 грн, ребенок с инвалидностью до 6 лет - 6 226,50 грн; от 6 до 23 лет - 7763 грн.

Кроме того, планируется увеличить выплаты на приобретение жилья для детей-сирот на 77,7 млн грн (это позволит дополнительно купить 1701 квартиру, 18 домов для детских домов семейного типа, 25 домов для малых групповых домов).

Также Минсоцполитики планирует ввести программу реабилитации детей с инвалидностью на 130 млн грн, повысить пособие на детей для малообеспеченных семей: с 85 до 130% от прожиточного минимума (до 6 лет - 2 317,7 грн, от 6 до 18 лет - 2883,4 грн), создать программу социальных услуг, в том числе для детей с инвалидностью +100 млн грн (это позволит членам семей лиц с инвалидностью работать и заниматься собственными делами без "привязки" к лицам с инвалидностью).

Среди основных нововведений Бюджета-2020 в сфере социальной политики Юлия Соколовская назвала также:

увеличение надбавки на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет на 40% (на это дополнительно запланировано 806 млн грн и это поможет 100 тыс. человек), - средний размер надбавки составит 671 грн, и эта категория будет в среднем около 3200 грн выплат;

введение новой бюджетной программы на развитие сервисов в регионах - фронт-офисов +150 млн грн;

введение института специалистов социальной работы (ФСР) и их обучение, чтобы они сопровождали семьи +687 тыс. грн.

Напомним, в следующем году правительство планирует направить значительные ресурсы на трансформацию сети интернатных учреждений для детей и на помощь людям с инвалидностью.