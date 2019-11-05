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В Минсоцполитики рассказали, сколько средств предусмотрели на субсидии в Госбюджете-2020

В Минсоцполитики рассказали, сколько средств предусмотрели на субсидии в Госбюджете-2020

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На субсидии в Государственном бюджете на следующий год предусмотрено 48 млрд грн. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская во время презентации проекта бюджета-2020 ко второму чтению, передает корреспондент УНН.

"У нас запланировано 48 млрд грн на эту программу, мы понимаем ее важность, мы понимаем, что в отопительный сезон людям важно иметь этот вид помощи", - отметила Соколовская.

По ее словам, Минсоцполитики не меняло критерии этой программы, а наоборот, расширило его действие на несколько категорий.

"Субсидий хватит, мы не планировали никаких сокращений этих выплат", - резюмировала министр.

Напомним, изменение процента платежа с 15% до 20% в формуле назначения субсидий вступит в действие с 1 мая 2020 года и не коснется этого отопительного сезона.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Минсоцполитики, Бюджет-2020
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