Минсоцполитики не планирует применять новые проверки субсидиантов

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство социальной политики не вводило новых проверок правомерности получения субсидий, впрочем надеется на честность субсидиантов. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская во время презентации проекта бюджета-2020 ко второму чтению, передает корреспондент УНН.

"Никаких нововведений не было. Я надеюсь, что люди, которые подают документы декларативно, понимают, что должны предоставлять правдивую информацию о своих доходах и имуществе", - отметила Соколовская, отвечая на вопрос, какие проверки будет осуществлять правительство относительно субсидиантов в следующем году.

По ее словам, в следующем году правительство не планировало сокращать расходы на субсидии, и их должно хватить на помощь всем, кто в ней нуждается.

Напомним, изменение процента платежа с 15% до 20% в формуле назначения субсидий вступит в действие с 1 мая 2020 года и не коснется этого отопительного сезона.