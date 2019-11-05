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В Бюджете-2020 заложено сокращение райгосадминистраций - Гончарук

В Бюджете-2020 заложено сокращение райгосадминистраций - Гончарук

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины на 2020 год формировался с учетом того, что будут сокращаться районные государственные администрации. Об этом сообщил во время презентации проекта Бюджета-2020 ко второму чтению Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы планируем сокращать функции и чиновников в следующем году значительно интенсивнее. Но те решения, которые уже были озвучены, да, бюджет формировался с учетом того, что и райгосадминистрации будут также сокращаться", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос, предусмотрено ли в Бюджете-2020 содержание чиновников РГА, которых планируют сократить.

По его словам, реформа децентрализации должна быть доведена до завершения в ближайшие месяцы.

"У нас будут по всей Украине созданы состоятельные общины, и это значительно уменьшит потребность в услугах райгосадминистраций", - сказал Гончарук.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 3 ноября сократил предельную численность работников РГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, РГА, Алексей Гончарук, Бюджет-2020
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