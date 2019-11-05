Регистрация | Вход |
USD: 24,80 0,0599  EUR: 27,67 0,1138 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 06 ноября 2019 01:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Для встречи Нового года за границей украинцы выбрали Египет и "экзотику"
Для встречи Нового года за границей украинцы выбрали Египет и "экзотику"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
36360
Версия для печати

Объявлено подозрения 5 высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины - Труба

Объявлено подозрения 5 высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины - Труба

Роман Труба

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня объявлено подозрения пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Хочу рассказать о результатах в еще одном важном для нас производстве. Сегодня начато объявление подозрений и объявлено подозрения 5 высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины ... и контроль качества вещевого имущества при его закупке, а также во время его производства", - сказал Труба.

По его словам, указанные лица по предварительному сговору, осуществили закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завишенным ценам, и имущества, что не соответствует требованиям.

"Да, речь идет о бронежилетах 1-4 класса защиты, который простреливается. Подозрения объявлено: генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также 4 высокопоставленным чиновникам главного управления ВСУ", - заявил он.

Как сообщал УНН, Государственное бюро расследований подозревает руководство Министерства обороны в закупке военного имущества по завышенным ценам, в частности бронежилетов, которые к тому же простреливаются, и палаток, непригодных к употреблению.

Позже Бюро опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны по закупке некачественных бронежилетов.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, ГБР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.