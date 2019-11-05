Politico: до претензий Трампа по коррупции его семья хотела построить курорт в Украине

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Семья президента США Дональда Трампа рассматривала возможность построить роскошные курорты в Ялте и Киеве. Об этом говорится в статье издания Politico, передает УНН.

Как сообщается, в 2006 году Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп отправились в Украину, чтобы встретиться с чиновниками из правительства по поводу строительства в стране фешенебельного отеля и поля для гольфа. Два года спустя Трамп-младший еще раз возвращался для встречи с застройщиками.

"Компания Трампа рассматривала как минимум два объекта в Украине - отель и поле для гольфа в Киеве и отель и яхт-клуб в приморском городе Ялта, который сейчас является частью аннексированного Россией Крыма. Согласно сообщениям СМИ, украинское правительство предоставило организации право строить объекты в обоих городах. Непонятно, почему ни один проект не сдвинулся с мертвой точки", - пишет издание.

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Как отмечается в статье, теперь, спустя десятилетие после того, как усилия его компании потерпели крах, президент США Дональд Трамп утверждает, что сын его политического конкурента Джо Байдена, а не он, хотел извлечь выгоду из того, что он называет "очень коррумпированной" Украиной.

"Нет никаких обвинений в том, что "Организация Трампа" (Trump Organization) перешла какие-либо юридические границы со своими усилиями в начале 2000-х годов в Украине - о большинстве из которых ранее не сообщалось в американских СМИ. Но такие "увертюры" предлагают еще один пример осложнений, связанных с тем, что бизнесмен, ставший президентом, принимает внешнеполитические решения в тех местах, где он имел или пытался иметь значительные финансовые интересы", - отмечает издание.

Как сообщал УНН, июльский разговор президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном расследование в отношении обоих Байденов вызвал острую критику в США, конгрессмены-демократы начали подготовку к импичменту Трампа.

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в том, что он препятствует расследованию по украинской компании, связанной с Хантером Байденом.

Сын Джо Байдена Хантер заявил, что он и его отец не совершали правонарушений в ведении бизнеса, в том числе в Украине.

Позже Байден прокомментировал причастность своего сына к компании Burisma.