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Бюджет на безопасность в 2020 году составит 93 млрд грн - Геращенко

Бюджет на безопасность в 2020 году составит 93 млрд грн - Геращенко

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что бюджет на безопасность в 2020 году составит 93 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В целом вместе мы добьемся повышения заработных плат, которые нужны для поощрения на работу в структуре органов внутренних дел, а также планируем реализацию нескольких масштабных проектов - новая система охраны морских границ и внедрение фото- видеофиксации нарушений ПДД. Бюджет будет составлять 93 млрд грн", - отметил Геращенко.

МВД также выделяет достаточно средств на новую систему киберзащиты и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и правонарушения.

Ранее УНН сообщал, в бюджете на 2020 год предусмотрено повышение заработных плат для работников МВД, в частности зарплаты в Нацполиции поднимут на 10%.

Источник: УНН
Теги: МВД, безопасность, Антон Геращенко, Бюджет-2020
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