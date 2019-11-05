Зеленский едет с визитом в Харьковскую область

КИЕВ. 5 ноября УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 6 ноября, осуществит рабочую поездку в Харьковскую область. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

"6 ноября 2019 года состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 20 октября Кабмин согласовал назначение ряда кандидатур на должности руководителей в областные государственные администрации, среди которых и кандидатуру Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА.

Добавим, что ранее Зеленский назначил главой Черкасской ОГА Романа Боднара.