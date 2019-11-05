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Маркарова рассказала, как правительство планирует снизить долг Украины в 2020 году

Маркарова рассказала, как правительство планирует снизить долг Украины в 2020 году

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Правительство до 2020 года поставил себе цель по долгу к ВВП - снизить до 52,4%. Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

"... Дефицит уменьшается до 2% и перераспределение доходов в ВВП снижается, а наша цель по долгу к ВВП - снизить до 52,4%. Успех в приватизации может помочь уменьшить этот показатель более кардинально", - написала Маркарова.

По информации Минфина, объем государственного долга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% прогнозного ВВП. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга - 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию государственного долга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн.

Напомним, во время подготовки Госбюджета-2020 ко второму чтению правительство увеличило расходы на 15 млрд грн, расширив социальные программы.

Источник: УНН
Теги: Украина, долги, Бюджет-2020
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