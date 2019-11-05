Судьи КСУ Филюк и Юровская приняли присягу

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сегодня на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями Конституционного Суда Украины Петром Филюком и Галиной Юровской. Об этом сообщает сайт КС, передает УНН.

Отмечается, что Петр Филюк и Галина Юровская были назначены судьями Конституционного Суда Украины на ХVІІ внеочередном съезде судей Украины, который состоялся 29-30 октября в 2019 года.

"Специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины для проведения торжественной церемонии принесения присяги судьями Конституционного Суда Украины созвано в соответствии со статьей 148 Конституции Украины, статей 17, 33, 39 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", §§ 2, 27 Регламента Конституционного Суда Украины. Председательствовал на специальном пленарном заседании Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий", - говорится в сообщении.

Участие в заседании приняли заместитель Председателя КСУ Сергей Головатый, судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Александр Касминин, Виктор Колесник, Виктор Кривенко, Василий Лемак, Александр Литвинов, Николай Мельник, Владимир Мойсик, Олег Первомайский, Сергей Сас, судьи Конституционного Суда Украины предыдущих каденций Сергей Вдовиченко, Иван Домбровский, Михаил Костицкий, Мария Маркуш, Александр Пасенюк, Николай Савенко, Владимир Тихий, Наталья Шаптала, постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, представители международных организаций, работники Секретариата Суда, представители средств массовой информации и другие граждане Украины.

На торжественной церемонии также присутствовали Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, Председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, Председатель Совета судей Украины Богдан Монич, Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, Председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк.

"Петр Филюк и Галина Юровская приняли присягу судьи Конституционного Суда Украины и засвидетельствовали ее текст личными подписями", - уточнили в КС.

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий вручил судьям судейские мантии, нагрудные знаки и удостоверения судьи, поздравил их с приобретением полномочий судьи Конституционного Суда Украины и пожелал успехов в работе на этом посту.

"С сегодняшнего дня Вы правомочны принимать непосредственное участие в осуществлении конституционного судопроизводства. Желаю Вам достойно нести высокое звание судьи Конституционного Суда Украины, отстаивать конституционные принципы и ценности, защищать права и свободы человека и гражданина", - процитировала Тупицкого пресс-служба КСУ.

Как писал УНН, 30 октября КСУ принял решение по делу о консультативных органах парламента, признав соответствующий законопроект соответствующим Конституции.

А 1 ноября Суд определился по вопросу адвокатской монополии.

По словам Дмитрия Разумкова, от Конституционного суда Украины сегодня очень многое зависит в реализации начатых Президентом Владимиром Зеленским реформ.

"Надеюсь, что плодотворное сотрудничество между различными ветвями власти и, в первую очередь, между Верховной Радой и Конституционным Судом будет сохраняться и в дальнейшем", - отметил председатель парламента.