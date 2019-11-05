Зеленский хочет, чтобы в Украине появилась военная полиция

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо создать Военную полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать Военную полицию", - говорится в сообщении.

Указано, что во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством Владимир Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

"В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должна внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, бюджет Министерства обороны Украины на 2020 год станет самым большим за годы независимости.