Зеленский поручил до конца года ввести назначение пенсий через мобильное приложение

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести назначения пенсий с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров, состоявшейся в Офисе Президента, Глава государства подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент поставил задачу ввести до конца года назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Напомним, в августе УНН сообщал, что работу над мобильным приложением по "Е-пенсия" планируют завершить в сентябре.