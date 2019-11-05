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Зеленский поручил до конца года ввести назначение пенсий через мобильное приложение

Зеленский поручил до конца года ввести назначение пенсий через мобильное приложение

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести назначения пенсий с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во время встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров, состоявшейся в Офисе Президента, Глава государства подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент поставил задачу ввести до конца года назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица.

Напомним, в августе УНН сообщал, что работу над мобильным приложением по "Е-пенсия" планируют завершить в сентябре.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, Владимир Зеленский
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