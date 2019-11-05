Закон о штрафах за неправильную перевозку детей передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому передали на подпись закон об усилении ответственности за нарушение правил перевозки детей. Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта, размещенном на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Как отмечается законопроект №1150 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей сегодня, 5 ноября, был возвращен с подписью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Сегодня же закон направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Законопроект нацелен на обеспечение надлежащей безопасности перевозки детей благодаря установлению административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Проектом закона, в частности, предлагается установить штраф за нарушение правил перевозки детей на уровне 30 необлагаемых минимума доходов граждан, то есть в размере 510 гривен, а за повторное правонарушение - 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850 гривен.

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По мнению авторов законопроекта, его принятие обеспечит осознание степени ответственности лиц, перевозящих детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей.

Напомним, что 29 октября парламентарии приняли в целом законопроект об усилении ответственности за нарушение правил перевозки детей. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата.