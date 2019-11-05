Зеленский установил сроки ликвидации тотальной коррупции в сфере градостроительства

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

Как отмечается в сообщении, соответствующее задание Владимир Зеленский поставил перед министром развития общин и территорий Украины Аленой Бабак на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров в Офисе Президента.

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Так, Глава государства отметил необходимость перевести предоставления административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.