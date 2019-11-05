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Швеция продолжит санкционное давление на Россию из-за аннексии Крыма

Швеция продолжит санкционное давление на Россию из-за аннексии Крыма

Вадим Пристайко и Анн Линде

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Швеция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и имеет четкую позицию относительно продолжения санкционного давления на РФ из-за проблем оккупированного Россией Крыма. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, передает УНН со ссылкой на пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что в рамках рабочего визита в Стокгольм министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

"В ходе встречи стороны обсудили динамику двустороннего диалога, в т.ч. на высоком уровне. Глава внешнеполитического ведомства Швеции подтвердила неизменность поддержки шведской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию по сохранению проблематики оккупированного Россией Крыма на международной повестке дня и продолжение санкционного давления на РФ", - говорится в сообщении.

Также положительно отметили результативность усилий правительства Украины в реализации внутренних реформ.

Напомним, министр Вадим Пристайко во время выступления в Стокгольме отметил стремление Украины и других ассоциированных партнеров получить перспективу членства в Евросоюзе.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Крым, Украина, Швеция
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