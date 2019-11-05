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Зеленский распорядился относительно масштабной приватизации: чего ждать

Зеленский распорядился относительно масштабной приватизации: чего ждать

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министерство должно до конца года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Андрей Герус сообщил, что приватизация "Энергоатома" не планируется.

Источник: УНН
Теги: Украина, приватизация, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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