Зеленский распорядился относительно масштабной приватизации: чего ждать

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министерство должно до конца года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Андрей Герус сообщил, что приватизация "Энергоатома" не планируется.