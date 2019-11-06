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Зеленский поручил Минэкоэнерго реформировать угольную отрасль

Зеленский поручил Минэкоэнерго реформировать угольную отрасль

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2020 года Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины, а также реформировать угольную отрасль. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

“По заданию Президента, к концу следующего года Минэкоэнерго должен подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущего года Минэкоэнерго должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

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“До 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должна реформировать угольную отрасль”, — добавляется в сообщении.

Напомним, Зеленский установил сроки ликвидации тотальной коррупции в сфере градостроительства.

Источник: УНН
Теги: Украина, министры, Минэнергоугля, Владимир Зеленский, Алексей Оржель
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