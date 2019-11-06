Президент поручил главе Мининфраструктуры упростить процесс международных перевозок

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию до конца 2019 года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме. Об этом говорится на сайте главы государства, передает УНН.

“Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию Президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.

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Напомним, ранее Зеленский дал руководству Минэкоэнерго ряд распоряжений, в частности, реформировать угольную отрасль.