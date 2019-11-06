Регистрация | Вход |
USD: 24,80 0,0599  EUR: 27,67 0,1138 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 06 ноября 2019 13:00
Получить тестовый доступ
Парламентские слушания на тему безопасности журналистов
Эксклюзивные новости УНН
В Украине перед текущим учебным годом закрылось почти 200 школ
В Украине перед текущим учебным годом закрылось почти 200 школ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6870
Версия для печати

В Вашингтоне заявили, что Россия заинтересована во вмешательстве в предстоящие выборы в США

В Вашингтоне заявили, что Россия заинтересована во вмешательстве в предстоящие выборы в США

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Руководители нескольких ведущих американских ведомств выступили с утверждением о том, что Россия, Китай, Иран “и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица”, будут продолжать пытаться влиять на ход избирательного процесса в США. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает УНН.

“Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или повлиять на отношение избирателей”, — приводит агентство выдержку из совместного заявления главы Минюста Уильяма Барра, шефа Пентагона Марка Эспера, исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макелинена и других представителей американской администрации высокого ранга.

В октябре глава американской компании Facebook Марк Цукерберг обвинил Россию, Китай и Иран в попытках вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы.

Напомним, Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею вмешательства в выборы в США из Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Россия, Китай, Иран
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.