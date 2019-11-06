В Вашингтоне заявили, что Россия заинтересована во вмешательстве в предстоящие выборы в США

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Руководители нескольких ведущих американских ведомств выступили с утверждением о том, что Россия, Китай, Иран “и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица”, будут продолжать пытаться влиять на ход избирательного процесса в США. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает УНН.

“Россия, Китай, Иран и другие злонамеренные иностранные заинтересованные лица будут стремиться вмешаться в процесс голосования или повлиять на отношение избирателей”, — приводит агентство выдержку из совместного заявления главы Минюста Уильяма Барра, шефа Пентагона Марка Эспера, исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макелинена и других представителей американской администрации высокого ранга.

В октябре глава американской компании Facebook Марк Цукерберг обвинил Россию, Китай и Иран в попытках вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы.

Напомним, Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею вмешательства в выборы в США из Украины.