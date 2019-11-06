На Донбассе за сутки зафиксировали не менее 155 взрывов - отчет ОБСЕ

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Представители СММ ОБСЕ во время проведения мониторинговой миссии на Донбассе зафиксировали около 30 взрывов в Луганской области, и 125 взрывов в Донецкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ежедневный отчет СММ ОБСЕ № 262/2019 от 5 ноября.

“В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав одновременно больше взрывов (125), если сравнивать с предыдущими сутками (примерно 115 взрывов). Большинство нарушений зафиксировано в районах к югу от н.п. Пищевик (подконтролен правительству, 84 км к югу от Донецка), к востоку от н.п. Гнутово (подконтролен правительству, 90 км южнее Донецка) и южнее Светлодарска (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка)”, — говорится в документе.

Добавляется, что находясь у н.п. Ясиноватая (неподконтрольных правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) и способствуя функционированию Донецкой фильтровальной станции (ДФС), команда СММ “обнаружила около 70 нарушений „тишины“, в том числе шесть взрывов неопределенного происхождения, а также около 40 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета”.

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“В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (примерно 30), если сравнивать с предыдущими сутками (5 взрывов)”, — говорится в отчете.

Большинство нарушений зафиксировано в районах юго-западнее н.п. Кряковка (подконтролен правительству, 38 км северо-западнее Луганска) и к западу от н.п. Смелое (неподконтрольный правительству, 31 км северо-западнее Луганска).

Напомним, по данным пресс-центра ООС, 1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом.

В общем, процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

3 ноября УНН сообщили в пресс-центре ООС, что в районе разведения сил у Золотого начался процесс разминирования. Согласно графику, разминирование в районе разведения сил у Золотого продлится до 9 ноября.