Рябошапка: прокуроры не хотели расследовать дело Гандзюк

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дело убийства активистки Екатерины Гандзюк имело мало сдвигов из-за отсутствия у прокуроров желание его расследовать. Об этом Рябошапка рассказал в интервью LB.ua, передает УНН.

У генпрокурора спросили, был ли со стороны прокуроров, занимавшихся этим делом, саботаж. И если был, то будут ли определенные последствия?

“Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать”, — ответил Рябошапка.

На вопрос, связано ли это с возможной причастностью к этому делу представителей правоохранительных органов, генеральный прокурор ответил, что “среда, которое существовало в момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияло на его результаты”.

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Напомним, 4 ноября под стенами Офиса Президента состоялась акция памяти “Год без Кати”.

Отец активистки Виктор Гандзюк отметил, что приглашал Зеленского вместе со всеми почтить память дочери, но Президент не пришел.

Как сообщал УНН, 31 июля 2018 года неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября 2018 года в больнице, где она находилась в течение последних месяцев.

За совершение преступления вынесен приговор пятерым лицам: непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам — Никите Грабчук, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет.

В то же время, проводится розыск одного из ключевых фигурантов дела — основного, по данным следствия, организатора нападения Алексея Левина. А председателю Херсонского облсовета сообщили о подозрении.

Следствие по делу Гандзюк проходит в пределах пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

В СБУ пообещали в ближайшее время обнародовать результаты расследования дела Гандзюк.