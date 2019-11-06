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Украина намерена присоединиться к инициативам ЕС по предотвращению последствий изменений климата

Украина намерена присоединиться к инициативам ЕС по предотвращению последствий изменений климата

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, встретился с Генеральным секретарем организации "Водород Европы" (Hydrogen Europe) Йорго Хатцимаркакисом. Особое внимание во время встречи было уделено стремлению Украины присоединиться к усилиям ЕС по превращению Европы в первый в мире климатически нейтральный континент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Евроинтеграционный портал, которым занимается Офис вице-премьера.

Так, сообщается, что речь идет о реализации инициативы Еврокомиссии "Новое зеленое соглашение" и полной декарбонизации, включая объединенную энергетическую систему.

"Украина готова присоединиться к реализации целей, определенных президентом Европейской Комиссии в "Новом зеленом соглашении" для Европы. Для этого мы предлагаем выстроить официальный климатический диалог с участием Еврокомиссии, банков развития и других заинтересованных организаций для того, чтобы обеспечить прозрачный и эффективный процесс разработки проекта второго национально определенного взноса Украины в Парижское климатическое соглашение", - заявил Кулеба.

Он также отметил, что продолжается работа над реализацией обязательств Украины по изменению климата в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Отметим, Hydrogen Europe - ведущая европейская ассоциация, которая продвигает использование водородных технологий в качестве топлива с нулевыми выбросами.

Как сообщал УНН, Кулеба назвал пять приоритетов интеграции в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, климат, Дмитрий Кулеба
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