КСУ продолжает слушания по делам о полномочиях Президента и уполномоченных ВР

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня Большая палата КС Украины продолжит рассмотрение дела о полномочиях Президента в части образования регуляторных органов и кадровых назначений в НАБУ и ГБР. Об этом сообщает сайт суда, передает УНН.

Уточняется, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Также КСУ продолжит рассмотрение дела в отношении уполномоченных ВР.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины) (рег. № 1016) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)", - анонсировали в КСУ.

Как писал УНН, 30 октября КСУ принял решение по делу о консультативных органах парламента, признав соответствующий законопроект соответствующим Конституции.

А 1 ноября Суд определился по вопросу адвокатской монополии.

По словам главы ВР Дмитрия Разумкова, от Конституционного суда Украины - очень многое зависит в реализации начатых Президентом Владимиром Зеленским реформ.

"Надеюсь, что плодотворное сотрудничество между различными ветвями власти и, в первую очередь, между Верховной Радой и Конституционным Судом будет сохраняться и в дальнейшем", - отметил председатель парламента, выступая вчера в Суде.