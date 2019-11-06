Кулеба обсудил с Шефчовичем энергетическое законодательство и газопровод Кремля

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил европейскую сторону за положительную оценку гармонизации украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами в энергетической сфере, особенно в вопросах транзита, и подчеркнул, что Правительство продолжит работу в этом направлении. Об этом он сказал во время встречи с вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем 5 ноября в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Евроинтеграционный портал, которым занимается Офис вице-премьера.

"Дальнейшая имплементация обновленного т.н. "энергетического" Приложения (XXVII) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС приближает нас к главной цели - полной интеграции рынков газа и электроэнергии", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что в повестке дня "создание механизма оценки проектов законов европейской стороной относительно их совместимости с правом ЕС, а также совместного мониторинга принятых актов", отмечают в Офисе.

По его словам, это единственный путь обеспечить энергетическую безопасность Украины. В этом контексте вице-премьер отметил угрозы, которые несет с собой строительство газопровода "Северный поток-2" для всего региона.

"Мы приветствуем имплементацию обновленной "газовой директивы", которая предусматривает применение правил газового рынка ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разъединения и прозрачность) до газопроводов в и из третьих стран", - заявил он.

Кулеба также отметил, что в некоторых европейских столицах, к сожалению, пока не хватает понимания угроз, которые несут энергетические проекты Кремля для стабильности и мира в Европе.

Вице-премьер-министр также уделил особое внимание стремлению Украины сделать свой вклад в противодействие климатическим изменениям.

"Украина готова присоединиться к реализации целей, определенных новым Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в "Новом зеленом соглашении" для Европы. Для этого мы предлагаем начать официальный климатический диалог с участием Еврокомиссии, многосторонних банков развития и других заинтересованных организаций для обеспечения прозрачного и эффективного процесса разработки проекта второго национально определенного взноса Украины в Парижское климатическое соглашение", - сказал Дмитрий Кулеба.

Вице-премьер отметил, что продолжается работа над реализацией обязательств Украины по проблемам изменения климата в рамках Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНН, 30 октября стало известно, что датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", который проходит по континентальному шельфу Дании на юго-востоке от острова Борнхольм в Балтийском море.