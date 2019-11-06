Суды начали "доставать из-под сукна" иски люстрированных экс-чиновников - СМИ

КИЕВ. 6 ноября. УНН. После решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу “Полях и другие против Украины”, украинские суды начали “доставать из-под сукна” иски люстрированных экс-чиновников. В Окружном админсуде Киева уже вынесли несколько знаковых решений, в которых люстрация отдельных силовиков и экс-чиновников признана незаконной, пишет “Фокус”, передаёт УНН.

При этом указанное решение ЕСПЧ ещё не вступило в силу, потому как на его оспаривание есть три месяца — до 17 января 2020 года.

Будет ли Минюст подавать апелляцию, пока не известно, хотя по словам экс-главы департамента по вопросам люстрации Татьяны Козаченко, украинская сторона обязана это сделать.

Однако, в том, что такой шаг будет иметь успех — многие сомневаются.

“Какая апелляция! Жёстче решения я не видел. Там такие выводы, которые не оставляют ни малейшего шанса на положительное решение по апелляции”, — комментирует решение ЕСПЧ Олег Пидгайный, бывший прокурор, которого также люстрировали.

Он также считает, что в случае массовых сатисфакций люстрированные чиновники не станут возвращаться на работу, уточняет “Фокус”.

Отмечается, что украинские суды по искам касательно люстрации, спустя 4 года “тишины”, сегодня уже начали рассматривать их по сути и принимать решения. Как правило — в пользу люстрированных.

“И хотя таких дел пока не больше десятка, в скором времени их количество резко возрастёт.

Дело в том, что решения ЕСПЧ — источник права в Украине, то есть украинские суды обязаны их применять. А это значит, что пилотная пятёрка реабилитированных Евросудом украинских чиновников получит компенсацию: за моральный ущерб — по 5 тыс. евро каждому, а также 1,5 тыс. евро — первому заявителю Вячеславу Поляху и по 300 евро — остальным "очищенным". И это без требования возместить зарплату за годы “простоя”, — пишет издание.

ЕСПЧ указал, что вопрос материальной сатисфакции не решает, поскольку у люстрированных есть право требовать материальную компенсацию за потерянную зарплату в национальных судах, уточняет “Фокус”.

Как сообщал УНН, суд по делу “Полях и другие против Украины” единогласно постановил, что имели место:

нарушение пункта 1 статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции о правах человека в связи с длительностью рассмотрения по национальным делам первых трех заявителей;

нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции в отношении всех пяти заявителей.

При этом, в апреле на рассмотрении Суда уже находилось не менее 122 жалоб против Украины.

Напомним, по оценкам начальника отдела исполнения решений Европейского суда по правам человека, Генерального департамента по правам человека и верховенства права Совета Европы Павла Пушкаря, определяясь с вопросом люстрации, КСУ должен учитывать вывод ЕСПЧ.

КСУ, в свою очередь, активизировал рассмотрение ЗУ “Об очищении власти”, и эксперты прогнозируют решение по этому поводу в ближайшее время.

Юристы полагают, что КСУ не станет отменять весь люстрационный закон, но признаёт неконституционными отдельные его нормы.