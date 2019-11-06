Денисова обсудила права человека в анексированном Крыму с послом Украины в Германии

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время рабочего визита в Берлин обсудила с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Германия Андреем Мельником вопрос временно оккупированного Крыма. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ходе встречи наметили вопросы, которые будут подниматься во время подиумной дискуссии о 5-летии незаконной оккупации Крыма, которая состоится 6 ноября в Берлине", - написала Денисова.

Кроме того, обсудили вопросы общеполитического характера и усиления дальнейшего сотрудничества в сфере защиты прав человека.

"Уверена, с помощью совместных действий удастся привлечь внимание международного сообщества к проблемам временно оккупированного Крыма", - отметила омбудсмен.

Напомним, Денисова сообщила, что здоровье украинских политзаключенных, которые находятся в России и анексированном Крыму, ухудшается.