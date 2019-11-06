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Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом говорится в президентском указе №808 от 6 ноября, передает УНН.

"Образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины", - указано в тексте документа.

Как отмечается, указ издан "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов".

Также указом утверждается положение о Совете и его персональный состав:

  • Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)
  • Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)
  • Влащенко Наталия Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)
  • Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)
  • Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)
  • Дуцык Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)
  • Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)
  • Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)
  • Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)
  • Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)
  • Писанка Людмила Александровна - редактор (по согласию)
  • Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)
  • Toмилeнкo Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)
  • Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)
  • Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее у Президента анонсировали создание Совета по вопросам свободы слова.

Источник: УНН
Теги: журналисты, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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