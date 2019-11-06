Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом образовал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов. Об этом говорится в президентском указе №808 от 6 ноября, передает УНН.

"Образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины", - указано в тексте документа.

Как отмечается, указ издан "в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов".

Также указом утверждается положение о Совете и его персональный состав:

Миський Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета (по согласованию)

Бурмагин Александр Александрович - юрист (по согласию)

Влащенко Наталия Викторовна - журналист, продюсер (по согласованию)

Городецкая Ирина Олеговна - юрист (по согласию)

Гуменюк Наталья Петровна - журналист (по согласию)

Дуцык Диана Ростиславовна - общественный деятель (по согласию)

Елизаров Павел Александрович - продюсер (по согласованию)

Кречетов Максим Геннадьевич - журналист (по согласию)

Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель (по согласию)

Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор (по согласию)

Писанка Людмила Александровна - редактор (по согласию)

Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель (по согласию)

Toмилeнкo Сергей Антонович - общественный деятель, журналист (по согласию)

Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель (по согласию)

Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель (по согласию).

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее у Президента анонсировали создание Совета по вопросам свободы слова.