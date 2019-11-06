В Брюсселе обсудили усиление помощи пострадавшим от российской агрессии украинцам

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Перспективы усиления оказания помощи гражданам Украины, пострадавшим от агрессии Российской Федерации, обсудили в Брюсселе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, информирует УНН.

"Перспективы усиления оказания помощи гражданам Украины, пострадавшим от агрессии Российской Федерации, обсудили заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Ильяшенко и заместитель Генерального директора Директората Европейской Комиссии" Гуманитарная помощь и гражданская защита" ( DG ECHO) Михаэль Колер. Двусторонняя встреча состоялась в Брюсселе в рамках Пятого заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи стороны определили совместные первоочередные шаги для облегчения жизни людей, пострадавших от российско-украинской войны на востоке Украины и от оккупации Крыма.

"В частности речь шла о важности восстановления прав и свобод людей. В первую очередь, это обеспечение водой на ВОТ, помощь пострадавшим от обстрелов, упрощение пересечения и социально-бытовые условия на КПВВ", - уточнили в министерстве.

Кроме того, стороны обсудили пути совершенствования предоставления сервисов на подконтрольной Украинскому правительству территории, в частности по медицинскому обслуживанию, получения качественного украинского образования, административных услуг и тому подобное.

"Из-за длительной вооруженной агрессии Российской Федерации, правительство Украины не имеет прямого доступа к временно оккупированных территорий. Соответственно, оккупанты невозможным получение жителями ТОТ помощи и не позволяют обеспечивать украинскому правительству их права. Поэтому помощь международных организаций является одним из важных вопросов по защите прав человека и предоставление первоочередной жизненно необходимой помощи жителям ВОТ", - отметил Ильяшенко.

При этом, Ильяшенко отметил, что в министерстве будут делать все возможное, чтобы облегчить жизнь граждан, которые вынуждены оставаться на временно оккупированной территории, для их успешной интеграции в социально-культурное пространство Украины, а также реинтеграции внутренне перемещенных лиц в общины.

Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы противоминной деятельности, поиска пропавших без вести и освобождения лиц, которые были захвачены незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной территории или являются политическими заключенными в РФ.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее рассказал о координации противодействия российской агрессии с ЕС.