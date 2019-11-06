В правительстве назвали даты сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Украине

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сессия Парламентской ассамблеи НАТО запланирована в Киеве на 22-25 мая следующего года. Об этом написал в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Весной следующего года запланировано важное событие - сессия Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве 22-25 мая. Важно, что коллеги включили в полном объеме средства на ее проведение в бюджет-2020, который сейчас готовится ко второму чтению", - написал Кулеба.

Он также подчеркнул, что правительство должно достойно встретить гостей из Альянса.

Напомним, на прошлой неделе Украину посетил Североатлантический совет во главе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.