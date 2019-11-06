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Оценочная миссия НАТО проверит выполнение Украиной годовой национальной программы

Оценочная миссия НАТО проверит выполнение Украиной годовой национальной программы

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Оценочная миссия НАТО находится в Украине с целью подготовки отчета о выполнении Годовой национальной программы по 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Миссии Украины при НАТО, передает УНН.

"Еще неделя не прошла после визита Североатлантического совета НАТО в Украине, а Киев снова посещает делегация Альянса, теперь уже на экспертном уровне. 6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех ЦОИВ, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам визита миссия подготовит рекомендации к отчету о выполнении ГНП-2019, который будет представлен на рассмотрение государств-членов НАТО.

"11 декабря этого года в штаб-квартире НАТО запланировано проведение последнего в текущем году заседания Комиссии Украина - НАТО для представления оценки РНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020, участие в котором примет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба", - сообщили дипломаты.

Напомним, на прошлой неделе Украину посетил Североатлантический совет во главе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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