МВОТ провалило все 10 инициатив по поддержке ветеранов и переселенцев - Счетная палата

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) не обеспечило эффективного управления средствами гранта Международного банка реконструкции и развития (МБРР), и не завершило вовремя реализацию 10 пилотных субпроектов в пострадавших от вооруженного конфликта общинах. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных министерству в 2018-ом - I полугодии 2019 года на пилотные мероприятия по реагированию на проблемы для развития, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов, сообщает УНН со ссылкой на Счетную палату.

Как отметили в РП, в течение двух с половиной лет в МВОТ как координатора и главного распорядителя средств поступило почти 2,2 млн долл. США гранта от МБРР в рамках проекта "Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию способностей". Реализация проекта осуществлялась очень медленно, и по состоянию на дату завершения использовано только 52% средств гранта.

Средства по этому гранту Украина получила еще в сентябре 2016 года, а 3 июня 2019 года проект должен был завершиться. При этом на построение потенциала МВОТ, управление проектами использовано 78% предусмотренных на это средств (900 тыс. долл. США), а на "Пилотные мероприятия, направленные на реагирование на возникающие проблемы для развития, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов" - лишь 49% предусмотренных 2,3 млн долл. США гранта. В связи с этим проект продлен на год - до 3 июня 2020 года, а его сметная стоимость увеличена на 350 тыс. долл. США.

МВОТ отобрало 10 пилотных субпроектив местных органов самоуправления из четырех областей Украины - Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской. При этом не были привлечены к участию территориальные общины, расположенные в Донецкой и Луганской областях, наиболее пострадавших от конфликта и где проживает 54% внутренне перемещенных лиц. Субпроекты же, в частности, предусматривают восстановление инфраструктуры, создание условий для предоставления медицинских услуг, реабилитации и психосоциальной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и ветеранов АТО/ООС, поддержку развития их предпринимательского потенциала и получения дохода.

По информации Счетной палаты, только три субпроекта находятся на завершающем этапе реализации, тогда как проект по предоставлению психосоциальной поддержки, содействие трудоустройству ВПЛ и ветеранов в г. Запорожье выполнен лишь на 14%, а проект по созданию центра развития предпринимательских инициатив ВПЛ и ветеранов АТО в Нововодолажской объединенной общине Харьковской обл. - на 12%. Остальные пять субпроектов реализованы в пределах 24-48%.

Как отмечает Счетная палата, материально-техническая база МВОТ фактически создана за счет грантовых средств, но укрепление материальной базы не привело к формированию способности института эффективно работать с последствиями конфликта.

Социально-экономическими последствиями нереализации субпроектов в установленные сроки стали, в частности, необеспечение участников АТО/ООС, ВПЛ, ветеранов войны услугами медицинской и физической реабилитации; непредоставление психологической помощи; нерешение социальных проблем, необеспечение потребностей таких лиц по трудоустройству, организации предпринимательской деятельности, что способствовало бы повышению их жизненного уровня, социальной и профессиональной адаптации.

Напомним, летом правительство приняло решение, согласно которому владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья смогут получить от государства компенсацию в 300 тыс. грн.