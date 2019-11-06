Верещук назвала одну из основных проблем жителей участка разведения у Золотого

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Среди проблем жителей села Екатериновка и Золотое-4 Луганской области в районе разведения сил задолженность заработной платы шахтерам. Однако, желающих покинуть место жительства нет. Об этом сообщила на брифинге членов парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки по результатам визита в Золотое представитель правительства в парламенте, народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.

"Желающих, на сегодня, покинуть место жительства Золотое и Екатериновка - нет. Что касается проблем, которые нам вчера выразили люди, мы собрали с военно-гражданской администрации, а также с руководства ОГА, то самым негативным фактором, который существенно влияет на экономическое положение, является значительная задолженность заработной платы шахтерам на шахтах госпредприятия "Первомайскуголь". А также связанных с ним работниками учреждений образования и социальной сферы", - сказала Верещук.

По ее словам, местное население проинформировано о выделении 1 млрд грн на погашение задолженности по заработной плате в связи с внесением изменений в Государственный бюджет на 2019 год.

"Местное население осведомлено, ожидают средств. Средства будут им направлены до конца этой недели. Следовательно, эта проблема снимается", - сказала Верещук.

Напомним, 31 октября нардепы приняли в целом внесение изменений в закон о Государственном бюджете на текущий год. В частности, законопроект предусматривает выделение 1 млрд грн на погашение задолженности по зарплатам горнякам, а также дополнительные средства на жилье ветеранам АТО.