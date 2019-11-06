"Слуги народа" предложили отделить расследование преступлений против журналистов

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Преступления против журналистов должны расследоваться отдельно, специальными прокурорским подразделением и следственной группой. Об этом заявил на парламентских слушаниях на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.

"Мы с коллегами из "Слуги народа" будем предлагать такое решение: преступления против журналистов, поскольку это четвертая власть, должны рассматриваться отдельно. По крайней мере на уровне Генерального прокурора Рябошапки мы обсуждали вопрос создания специального прокурорского подразделения, которое будет расследовать дела против журналистов. На уровне министра внутренних дел Авакова - о создании специальных следственных групп", - заявил он.

Ткаченко выразил надежду, что такой подход позволит поднять уровень расследований на более высокий уровень.

Напомним, Президент Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.